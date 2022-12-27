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Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент заперечує, що Московська церква релігійно підпорядкована Росії
фото: news.church.ua

У Московській церкві вважають що закон про перейменування їх не стосується

Глава просвітницько-інформаційного відділу Московської церкви в Україні митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент заперечує підпорядкування Росії. Тому заявив, що закон із вимогою про перейменування церкви їх на стосується.

Представник Московської церкви прокоментував визнання Конституційним судом вимоги до церков, релігійні центри управління якими знаходяться в Росії, вказати це у своїй назві, такими, що відповідають закону.

«У нас є статутні документи. У них чітко зазначено, що Українська Православна Церква не керується жодними центрами за кордоном, а її адміністративний центр знаходиться у Києві. Тому дія цього закону на УПЦ не поширюється. Але, виходячи з тих спекуляцій щодо нашої церкви, які ми спостерігаємо і в ЗМІ, і в заявах чиновників, існує небезпека переслідування УПЦ, з використанням далеко не правових механізмів», – зазначив Климент.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації. 

Нардеп від «Європейської солідарності», експрезидент України Петро Порошенко привітав рішення Конституційного суду України.  Порошенко закликав владу продовжити розпочату у 2018 році роботу і сприяти об'єднанню українських православних в українській церкві. 

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Теги: Петро Порошенко церква Конституційний суд закон документи православна церква небезпека

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