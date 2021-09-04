У Києві горів костел. Усі деталі станом на ранок

У пожежі в столичному костелі Святого Миколая повністю вигорів орган

В результаті пожежі у костелі Святого Миколая у Києві повністю вигорів орган, на якому проводилась репетиція. Про це УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.

Наразі поліція допитала органіста, який репетирував музичну композицію. Додається, що прямо під час репетиції з середини органу почав йти дим (орган електричний).

На пожежу відреагували двоє технічних співробітників костелу, які намагались намагалися самотужки загасити вогонь.

Лише після того, як задимлення посилилося, вони викликали вогнеборців.

Як повідомлялося раніше, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

Спочатку повідомлялося, що пожежа виникла між першим та другим поверхами, але пізніше стало відомо, що вогонь перекинувся на дах.

Ближче до опівночі пожежу ліквідували. Зокрема, з’явилось відео зсередини горілої будівлі.

В результаті вогню люди не постраждали, але пожежа встигла завдати серйозних пошкоджень всередині будівлі.

Як розповіла прессекретарка ДСНС Світлана Водолага, в результаті пожежі пошкодження отримало внутрішнє оздоблення історичної будівлі.

Вогонь пошкодив орган, який встановлений в костелі. На відео, яке розмістив мер Києва Віталій Кличко, можна побачити, що орган отримав дуже сильні пошкодження, а також в костелі впала люстра.

В Міністерстві культури заявили, що вже оцінюють ступінь пошкодження органу.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі. Він також повідомляв, що був пошкоджений орган.