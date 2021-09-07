Католицька парафія звернулася до Зеленського: просить передати їй костел Святого Миколая

Костел ділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України та парафія Святого Миколая для проведення богослужінь

Протягом майже 30 років парафіяни зверталися з численними запитами, зверненнями, скаргами щодо повернення костелу своїй парафії

Римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві звертається до Президента України Володимира Зеленського щодо передачі костелу Святого Миколая в управління релігійній спільноті. Про це сказав очільник Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький під час пресконференції, повідомляє «Укрінформ».

«Шановний пане Президенте, звертаюся до вас як правлячий єпископ Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви від імені вірних парафії Святого Миколая, які висловлюють глибоке занепокоєння та стурбованість ситуацією, що склалася після пожежі 3 вересня 2021 року у храмі Святого Миколая. Протягом майже 30 років парафіяни зверталися з численними запитами, зверненнями, скаргами щодо повернення костелу своїй парафії. Однак бездіяльність у передачі будівлі призводить до непоправних наслідків», – сказав Кривицький.

Він нагадав, що костел Святого Миколая ділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів та парафія Святого Миколая для проведення богослужінь. Згодом планувалося реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

За словами Кривицького, католицька спільнота в Україні з розумінням ставиться до потреб Національного будинку органної та камерної музики та погодилася, що перенесення органу та творчих колективів до інших культурних закладів є складним процесом, однак після пожежі костел перебуває в аварійному стані та не надається в користування як представникам Будинку органної музики, так і парафії.

Він зазначив, що затягування процедури повернення викликає дедалі більший резонанс у суспільстві, як і протистояння різних гілок влади.

Також Кривицький додав, що релігійна спільнота не має ніякого відношення до зборів коштів на відновлення костелу Святого Миколая.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Нагадаємо, українські підприємці за один день зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві 21 мільйон гривень.

Пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня ввечері на 1 і 2 поверсі органного залу і поширилася на покрівлю. О 23 год. 26 хв. вогонь був ліквідований на площі 80 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною займання було коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.