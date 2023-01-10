Зеленський розповів, що Україна отримала від важких боїв за Соледар

України виграла додатковий час і сили під час захисту міста Соледар

Завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, України виграла додатковий час і сили, а Росія лише втратила тисячі своїх військових. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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«Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось такий вигляд і має божевілля», – сказав Зеленський.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто.

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Нагадаємо, що під Соледаром зникли два британські волонтери. Раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.