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Зеленський розповів, що Україна отримала від важких боїв за Соледар

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, що Україна отримала від важких боїв за Соледар
Росія втратила тисячі своїх військових
фото з відкритих джерел

України виграла додатковий час і сили під час захисту міста Соледар

Завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, України виграла додатковий час і сили, а Росія лише втратила тисячі своїх військових. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось такий вигляд і має божевілля», – сказав Зеленський.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Нагадаємо, що під Соледаром зникли два британські волонтери. Раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат. 

Читайте також: Битва за Соледар. Окупантам потрібен успіх і з втратами вони не рахуються
Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна наступ

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