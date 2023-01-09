Розпочався потужний бій за Соледар – Маляр

Окупанти задіяли велику кількість штурмових груп

Російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику та розпочав потужний штурм», – повідомила Маляр.

За її словами, зараз окупанти задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з найкращих резервів «вагнерівців».

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«Ворог наступає буквально по трупах своїх солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо захищають кожен метр рідної землі. Жорстокі бої продовжуються прямо в ці хвилини», – додала заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що під Соледаром зникли два британські волонтери. Раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.