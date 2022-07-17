В боях на Харківщині загинув тренер з водного поло Віталій Лісун

Лісун був чемпіоном України

На передовій у Харківській області загинув тренер з водного поло комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» – Віталій Лісун. Про це повідомляє Департамент молоді та спорту м.Києва

Відомо, що перших днів повномасштабного вторгнення Віталій вступив до лав Збройних Сил України. Не чекаючи повістки він добровільно став на захист держави.

«Це болюча втрата для нашої спортивної родини, коли ми втрачаємо найкращих серед нас. Віталій був фанатом своєї улюбленої справи і своє життя присвятив спорту, сьогодні для нас він герой України, який поклав найдорожче за її свободу – своє життя. Від себе особисто та від колективу Департаменту молоді та спорту висловлюю щирі співчуття сім‘ї та рідним героя. Пам‘ять про нього буде жити вічно», – зазначила директорка Департаменту молоді та спорту Юлія Хан.

Віталій Лісун – державний тренер України, суддя національної категорії з водного поло. Протягом багатьох років він працював секретарем Федерації водного поло України. У складі ВК «Динамо» Київ був чемпіоном України.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що колишній футболіст «Динамо» Сергій Баланчук загинув внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом Донецької області.