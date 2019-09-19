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    Події в Україні

    В ОБСЄ заявили про різке збільшення порушень перемир'я на Донбасі

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    За оцінкою СММ ОБСЄ, за останній час кількість порушень режиму припинення вогню в деякі дні різко зростала - В ОБСЄ заявили про різке збільшення порушень перемир'я на Донбасі
    За оцінкою СММ ОБСЄ, за останній час кількість порушень режиму припинення вогню в деякі дні різко зростала

    Сайдік нагадав причетним до обстрілу про «політичну відповідальность»

    Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі різко зросла. Про це в середу, 18 вересня, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

    За його словами, кількість обстрілів зросла в деякі дні.

    «За оцінкою СММ ОБСЄ, за останній час кількість порушень режиму припинення вогню в деякі дні різко зростала», - сказав Сайдик на брифінгу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

    Він також нагадав причетним до обстрілу про «політичну відповідальность» і закликав дотримуватися прийнятих ними зобов'язань.

    Крім цього, Сайдік зазначив, що чинне перемир'я, узгоджене ТКГ, яке набрало чинності 21 липня є найтривалішим з початку конфлікту.

    Спецпредставник ОБСЄ також відзначив прогрес в імплементації рішень ТКГ з відновлення мосту у Станиці Луганській.

    «В даний час успішно ведеться підготовка до ремонтних робіт», - повідомив він.

    Як відомо, Біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській Луганської області встановили веб-камеру.

    До слова, в районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

    Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

    Джерело: РБК-Україна

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