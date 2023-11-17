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Одна із областей посилює мобілізацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одна із областей посилює мобілізацію
фото ілюстративне

На блокпостах будуть перевіряти, чи не проігнорував військовозобов'язаний отриману попередню повістку

Влада Херсонської області ухвалила рішення посилити мобілізацію. Про це заявив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Національній поліції доручено активізувати роботу по пошуку осіб, які ухиляються від виконання військових обов’язків. На блокпостах будуть перевіряти, чи не проігнорував військовозобов'язаний отриману попередню повістку», – сказав він.

Також посилюється моніторинг щодо дотримання комендантської години.

Нагадаємо, триває 632-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено дев'ять ударних БпЛА.

Теги: війна Херсонщина мобілізація

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