Одна із областей посилює мобілізацію

На блокпостах будуть перевіряти, чи не проігнорував військовозобов'язаний отриману попередню повістку

Влада Херсонської області ухвалила рішення посилити мобілізацію. Про це заявив очільник ОВА Олександр Прокудін.

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«Національній поліції доручено активізувати роботу по пошуку осіб, які ухиляються від виконання військових обов’язків. На блокпостах будуть перевіряти, чи не проігнорував військовозобов'язаний отриману попередню повістку», – сказав він.

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Також посилюється моніторинг щодо дотримання комендантської години.

Нагадаємо, триває 632-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено дев'ять ударних БпЛА.