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На Вінниччині чоловік отримав дві повістки та відмовився від мобілізації: суд ухвалив вирок

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Вінниччині чоловік отримав дві повістки та відмовився від мобілізації: суд ухвалив вирок
Підсудного визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Суд замінив реальний термін позбавлення волі на два роки іспитового

У Вінницькій області до двох років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав дві повістки, але відмовився від мобілізації через хворого батька. Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області.

Зазначається, що у 2015-2017 рр чоловік проходив строкову службу у ЗСУ та після звільнення з армії перебував у запасі. У квітні 2023 року він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії.

Після проходження медичної комісії він отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК 19 квітня, проте цього не зробив. У травні 2023 року чоловіку знову вручили повістку, проте і її він проігнорував.

На суді підозрюваний пояснив, що він єдина дитина у родині, його мати померла, а батькові недавно зробили операцію на серці і йому потрібна допомога. Чоловік провину визнав і просив суворо його не карати.

Вирок суду. Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду. Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на два роки іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

Триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: чоловік мобілізація суд вирок Вінниччина

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