Мобілізація в Україні: полковник ЗСУ озвучив головну проблему

Механізму, за яким можуть демобілізуватися ті військовослужбовці, які були призвані на початку 2022 року, немає

Одна з головних проблем з мобілізацією в Україні пов’язана з несправедливістю. На сьогодні не існує механізму, за яким можуть демобілізуватися ті військовослужбовці, які були призвані до лав Збройних сил на початку 2022 року. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

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«Сто тисяч українських громадян в перші тижні російської навали записалися до військ територіальної оборони та підрозділів Сил оборони. Просто неможливо було пробитися до військкоматів. Зараз абсолютна більшість з них виконує бойові завдання понад півтора роки. Якщо ми згадаємо події 2014-2017 років, тоді відбулося шість хвиль мобілізації. Громадяни призивалися в рамках цих процесів на фронт, виконували інші бойові чи навчальні завдання. І після виконання цих місій, через 12 чи 14, максимум 16-18 місяців, звільнялися з лав українського війська. А на їх місце приходили інші громадяни, які в рамках наступних хвиль мобілізації виконували ці завдання», – розповів Владислав Селезньов.

За його словами, це був абсолютно справедливий розподіл навантаження: ти йдеш до лав війська, знаєш бодай якісь часові проміжки, коли ти, виконавши свою місію, повернешся до рідних та близьких.

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«Зараз механізму, за яким можуть звільнятися, демобілізуватися ті військовослужбовці, які були призвані на початку 2022 року, немає. Скільки вони мають перебувати в лавах ЗСУ? До остаточної перемоги? Чи до моменту своєї смерті? Це питання несправедливості. Це викликає обурення і несприйняття», – вважає Владислав Селезньов.

Також це створює серйозну проблему в українському військовому середовищі, розповів полковник ЗСУ. Адже існує природна фізична втома від участі в бойових діях.

Нагадаємо, загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.