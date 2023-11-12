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Мобілізація в Україні: полковник ЗСУ озвучив головну проблему

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізація в Україні: полковник ЗСУ озвучив головну проблему
Полковник Владислав Селезньов назвав головну проблему мобілізації
фото: скріншот із відео

Механізму, за яким можуть демобілізуватися ті військовослужбовці, які були призвані на початку 2022 року, немає

Одна з головних проблем з мобілізацією в Україні пов’язана з несправедливістю. На сьогодні не існує механізму, за яким можуть демобілізуватися ті військовослужбовці, які були призвані до лав Збройних сил на початку 2022 року. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

«Сто тисяч українських громадян в перші тижні російської навали записалися до військ територіальної оборони та підрозділів Сил оборони. Просто неможливо було пробитися до військкоматів. Зараз абсолютна більшість з них виконує бойові завдання понад півтора роки. Якщо ми згадаємо події 2014-2017 років, тоді відбулося шість хвиль мобілізації. Громадяни призивалися в рамках цих процесів на фронт, виконували інші бойові чи навчальні завдання. І після виконання цих місій, через 12 чи 14, максимум 16-18 місяців, звільнялися з лав українського війська. А на їх місце приходили інші громадяни, які в рамках наступних хвиль мобілізації виконували ці завдання», – розповів Владислав Селезньов.

За його словами, це був абсолютно справедливий розподіл навантаження: ти йдеш до лав війська, знаєш бодай якісь часові проміжки, коли ти, виконавши свою місію, повернешся до рідних та близьких.


«Зараз механізму, за яким можуть звільнятися, демобілізуватися ті військовослужбовці, які були призвані на початку 2022 року, немає. Скільки вони мають перебувати в лавах ЗСУ? До остаточної перемоги? Чи до моменту своєї смерті? Це питання несправедливості. Це викликає обурення і несприйняття», – вважає Владислав Селезньов.

Також це створює серйозну проблему в українському військовому середовищі, розповів полковник ЗСУ. Адже існує природна фізична втома від участі в бойових діях.

Нагадаємо, загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.

 

Теги: Міноборони фронт полковник

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