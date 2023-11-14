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Нардеп пропонує Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію осіб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп пропонує Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію осіб
Від мобілізації можуть звільнити волонтерів, які працюють не менш як на 0,75 ставки
фото ілюстративне

Станом на середину літа 2023 року в Україні зареєстрували близько 5 тис. волонтерів

Народний депутат Георгій Мазурашу, відомий своїми контраверсійними ініціативами щодо мобілізації, підготував новий законопроєкт на цю тему. Автор наполягає, що своєю ініціативою він має намір підтримати волонтерський рух та не мобілізувати волонтерів, які працюють. Для цього їм необхідно мати відповідні документи, що підтверджують діяльність протягом попереднього та поточного місяців. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Так, згідно з проєктом закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується в особливий період не мобілізувати волонтерів.

Втім, волонтер має відповідати таким критеріям:

  • громадянин України військовозобов’язаного віку та стану, який працює (не менш як на 0,75 ставки);
  • який займається підприємницькою діяльністю (і не має податкових заборгованостей);
  • офіційно займається волонтерською діяльністю (входить до Реєстру волонтерів, має посвідчення волонтера затвердженого зразка);
  • має підтверджувальні документи, що у поточному або попередньому місяці здійснював волонтерську діяльність.

Станом на середину літа 2023 року в Україні зареєстрували близько 5 тис. волонтерів, хоча фактично кількість осіб, що займаються волонтерською діяльністю, значно більша. Автор законопроєкту відзначає, що він враховував не лише числові показники, але й запити виборців.

Зазначимо, що автор проєкту Георгій Мазурашу вже не одноразово реєстрував законопроєкти, які на думку юристів, спрямовані на підрив обороноздатності України.

Нагадаємо, триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. 

Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

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Теги: Верховна Рада війна волонтер мобілізація

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