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В одному з українських міст випав перший сніг

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В одному з українських міст випав перший сніг
У Харкові 3 листопада випав мокрий сніг
фото: glavcom.ua

Синоптикиня розповіла, де ще очікувати негоду

У Харкові 3 листопада вже випав перший сніг. Завтра таку ж погоду варто очікувати в низці регіонів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Кадри негоди у Харкові публікують місцеві пабліки. Судячи з відео, сніг падає мокрий. Він тане, не затримуючись на дорогах.

Де в Україні чекати сніг 4 листопада

Наталка Діденко розповіла, що сніг 4 листопада випаде не тільки в Харкові та області, де така погода затримається, а ймовірний ще у п'яти регіонах.

«У понеділок на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря», – зазначила вона.

Із підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг, за даними синоптика, переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі.

«Найближчої ночі ще невеликі опади побродять по півночі України. А на решті території переважатиме суха погода», – зазначила Діденко.

Сильні пориви вітру та холодна погода

Крім того, як додала синоптикиня, завтра пориви сильного північного вітру досягатимуть штормових, до 15-20 м/с, а холодна погода триватиме.

«4 листопада вночі від -2.....+5 градусів, протягом дня понеділка +4...+8 градусів, у південній частині +8....+11 градусів», – зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві найближчої ночі ймовірний невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі +3...+5 градусів, завтра вдень +5....+7 градусів.

Крім того, у столиці в понеділок очікується сильний північний вітер із штормовими поривами, до 15-20 м/с.

Раніше повідомлялося, що на Україну насувається різке похолодання

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