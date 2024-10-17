Справжня зима: Карпати замело снігом (фото)

Прикордонники попередили про небезпеку у горах

У Карпатах засніжило, а лісами ходять ведмеді. Про це попереджає Державна прикордонна служба України.

«У горах вже справжня зима, і ведмеді залишають свої «автографи» прямо під ноги прикордонникам. Закликаємо бути обережними під час перебування в гірській місцевості – сніг уже вкрив стежки, а дикі тварини не дрімають», – йдеться у повідомленні.

Також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -8°С.

Нагадаємо, що у вересні одразу в кількох областях України випав сніг. Опади помітили в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Сніг випав на Драгобраті, під Петросом та на Пожижевській полонині.

Як повідомлялося, 17 жовтня українців очікує переважно суха погода, буде хмарно, з проясненнями. Слабкий дощ можна очікувати у південних та східних регіонах.