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На Україну насувається різке похолодання: коли очікувати перший сніг

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Україну насувається різке похолодання: коли очікувати перший сніг
фото: glavcom.ua

«Суттєві зміни в погодних умовах відбудуться на межі жовтня та листопада», – синоптик

31 жовтня Україну чекає різка зміна погоди, яка принесе короткочасні дощі та посилення вітру. Водночас перший сніг прогнозуються на 2 листопада. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

«Суттєві зміни в погодних умовах відбудуться на межі жовтня та листопада і будуть пов’язані з розвитком активної циклонічної діяльності на півночі Європи. Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, поривчастий вітер та короткочасні дощі, які місцями у західних та північних регіонах поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу», – зауважив синоптик.

Ігор Кібальчич розповів, що 31 жовтня, вночі у західних регіонах, вдень на більшій частині території країни, окрім південних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі + 5°, +10°, на сході 0°, +3°; вдень +10°, +15°, на Одещині та у Криму до +17°.

«У п'ятницю, 1 листопада, вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В решті регіонів України без опадів. Температура повітря вночі +5, +10°, у північних та східних областях -3, +2°; вдень +9, +14°, у південно-західних областях місцями +15…+18°», – розповів синоптик.

За прогнозом синоптика, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6°, +11°, у західних та північних областях +2°, +7°.

Водночас 3 листопада, вночі буде без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом, в решті регіонів без істотних опадів. Температура повітря вночі -3°, +2°, вдень +2°, +7°.

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Теги: прогноз погоди українці дощ Україна снігопад погода

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