В окупантів починається агонія – Резніков

Спеціальний міжнародний трибунал має бути створено у Харкові

Російський окупант, який шостий день поспіль знищує українців, почав «битися в агонії» і вбивати мирне населення, бо вже не спроможний битися з військовими. Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

«На п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія.Варварські обстріли ракетами та РСЗО мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи. Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися. Їх чекає трибунал», – написав Резніков.

Міністр вважає, що буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові. «До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини. Тепер «Харківський трибунал» має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його «перевершили».

Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат. Хочу відзначити наших хлопців та дівчат на сході. Вони стали нездоланим бар’єром для ворога, це його страшенно деморалізує», – зазначив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що за свої вчинки країна-диктатор уже несе розплату. «На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти. До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота. Збільшуються поставки зброї та усього необхідного з Європи. Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті.

Сотні тисяч людей в Росії вже дізналися, що влада їм бреше. Що немає ніякої «спецоперації». Є звичайна загарбницька війна. На якій загинули тисячі росіян. Опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною.

У ці дні українці демонструють росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів, Громадяни від поневолених тираном. Ті, хто роками захоплювався оскаженілим маніяком, тепер приречені на десятиліття спокути», – резюмував політик.

Нагадаємо, під Харковом поліцейські знищили ворожі танки.