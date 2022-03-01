Під Харковом поліцейські знищили ворожі танки (відео)
Українці нищать ворожу техніку на тимчасово підконтрольній окупантам території
Незначна територія Дергачівського району Харківщини тимчасово підконтрольна ворогу, але ворожа техніка палає і там. Про це повідомляє поліція Харківської області.
«В той момент, коли на окремій частині Дергачівського району поки що знаходяться російські загарбники, знищені два російські танки», - йдеться в повідомленні.
Українські правоохоронці вкотре звертаються до російських солдатів: «Здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною. Слава Україні!».