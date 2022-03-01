  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Під Харковом поліцейські знищили ворожі танки (відео)

    У&nbsp;Дергачах поліція знищила два російські танки - Під Харковом поліцейські знищили ворожі танки (відео)
    У Дергачах поліція знищила два російські танки
    фото: Нацполіція

    Українці нищать ворожу техніку на тимчасово підконтрольній окупантам території

    Незначна територія Дергачівського району Харківщини тимчасово підконтрольна ворогу, але ворожа техніка палає і там. Про це повідомляє поліція Харківської області.

    «В той момент, коли на окремій частині Дергачівського району поки що знаходяться російські загарбники, знищені два російські танки», - йдеться в повідомленні.

    Українські правоохоронці вкотре звертаються до російських солдатів: «Здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною. Слава Україні!».

    Читайте також: Де тривають найбільші бої: дані Міноборони на ранок 1 березня
    Теги: Росія війна Харківщина Україна поліція #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Харковом поліцейські знищили ворожі танки (відео)