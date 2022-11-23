В окупованій Євпаторії лунають вибухи

В анексованому Криму – чергова бавовна

Удень 23 листопада стало відомо, що 23 листопада в окупованому Криму, і місті Євпаторія, лунають вибухи. Про це пишуть місцеві мешканці в соцмережах.

Крім того, висловлюється думка, що працює протиповітряна оборона окупантів.

Офіційних коментарів щодо ситуації в місті немає.

Нагадаємо, вчора поблизу тимчасово окупованого Севастополя прогриміли вибухи.

Раніше Міноборони України дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни. ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

Згодом з’явилося повідомлення, що окупований рашистами Крим може бути звільнений в січні наступного року.