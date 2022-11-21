Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів

Крим повернеться додому, скільки б не плювалися ядом рашисти

Пропаганда країни-терористки намагається заспокоїти росіян після поразок своєї армії

Днями глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив упевненість у проведенні кампанії з повернення Криму до складу України. Відповідна інформація оприлюднена у його Telegram-каналі.

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«Кампанія по поверненню Криму відбудеться, впевнений в цьому», – написав він.

На ці слова рашисти відреагували дуже нервово. Рашисти поквапилися запевнити росіян, буцімто «Київ не має ресурсів і військової сили на наступ на Крим». Так на слова Єрмака відреагував голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв у Telegram-каналі.

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Сенатор назвав заяви Києва щодо анексованого Криму «безрозсудними та нахабними».

У свою чергу депутат Держдуми Андрій Гурулєв заявив, що Росії слід бути готовою до серйозної оборони в окупованому Криму, і зазначив, що лінії оборони на півострові вже обладнуються.

Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв також занервував після заяви Єрмака і спробував відпрацювати кремлівську методичку. Вийшло так собі, бо після нещодавніх словесних «перлів» Медведєва сприймати його серйозно вже не надто вдається.

До слова, вже на початку зими ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни 2023 року.

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Нагадаємо, після втрати Херсона та відступу з півдня російська пропаганда переключила увагу на Крим та Донбас, щоб відволікти росіян від поразок армії окупантів.

Як повідомлялося, пропагандисти РФ роздають нові вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення.