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Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів
Крим повернеться додому, скільки б не плювалися ядом рашисти 
фото з відкритих джерел

Пропаганда країни-терористки намагається заспокоїти росіян після поразок своєї армії

Днями глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив упевненість у проведенні кампанії з повернення Криму до складу України. Відповідна інформація оприлюднена у його Telegram-каналі.

«Кампанія по поверненню Криму відбудеться, впевнений в цьому», – написав він.

На ці слова рашисти відреагували дуже нервово. Рашисти поквапилися запевнити росіян, буцімто «Київ не має ресурсів і військової сили на наступ на Крим». Так на слова Єрмака відреагував голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв у Telegram-каналі. 

Сенатор назвав заяви Києва щодо анексованого Криму «безрозсудними та нахабними».

У свою чергу депутат Держдуми Андрій Гурулєв заявив, що Росії слід бути готовою до серйозної оборони в окупованому Криму, і зазначив, що лінії оборони на півострові вже обладнуються.  

Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв також занервував після заяви Єрмака і спробував відпрацювати кремлівську методичку. Вийшло так собі, бо після нещодавніх словесних «перлів» Медведєва сприймати його серйозно вже не надто вдається.  

Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів фото 1

До слова, вже на початку зими ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни 2023 року. 

Нагадаємо, після втрати Херсона та відступу з півдня російська пропаганда переключила увагу на Крим та Донбас, щоб відволікти росіян від поразок армії окупантів.  

Як повідомлялося, пропагандисти РФ роздають нові вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення.  

Теги: Україна рашисти пропаганда наступ Донбас депутат Крим

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