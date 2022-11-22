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В окупованому Криму прогриміла серія вибухів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Криму прогриміла серія вибухів (відео)
фото ілюстративне

На Сапун-горі спрацювала російська ППО

Поблизу тимчасово окупованого Севастополя прогриміли вибухи. Про це свідчить інформація з місцевих Telegram-каналів.

Повідомляється, що на Сапун-горі спрацювала російська протиповітряна оборона. Також вибухи пролунали поблизу Балаклави та мису Фіолент.

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів (відео) фото 1

Офіційної інформації ні від української влади, ні від окупантів поки немає.

Нагадаємо, раніше Міноборони України дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни. ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

Згодом з’явилося повідомлення, що окупований рашистами Крим може бути звільнений в січні наступного року.

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Теги: Україна ЗСУ війна Крим

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