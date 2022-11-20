Міністерство оборони заінтригувало заявою щодо звільнення Криму
Міноборони натякнуло на звільнення окупованого Криму в січні 2023 року
Окупований рашистами Крим може бути звільнений в січні наступного року. В Twitter Міноборони України з’явилось загадкове повідомлення.
«Ті, хто зараз говорить про можливу «паузу в бойових діях» через морози взимку, напевно ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму»? – йдеться у повідомленні Міноборони України.
Раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що вже на початку зими ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим, а війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни 2023 року.
До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Коментарі — 0