Обшуки у Києво-Печерській лаврі та вибухи в Криму. П'ять важливих новин 22 листопада

Сьогодні співробітники СБУ прийшли до Києво-Печерської лаври

Україна продовжує давати відсіч російським окупантам, а світ демонструє нам підтримку та надає допомогу

Сьогодні, 22 листопада, триває 272 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Обшуки в Києві-Печерській лаврі

22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Також сьогодні Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Обстріл пункту видачі гуманітарки в Оріхові

Російські загарбники атакували місто Оріхів на Запоріжжі. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.

Інших присутніх врятувало те, що вчасно спустилися в укриття.

Вибухи у Криму

Увечері, 22 листопада, з'явилася інформація, що поблизу тимчасово окупованого Севастополя прогриміли вибухи. На Сапун-горі спрацювала російська протиповітряна оборона. Також вибухи пролунали поблизу Балаклави та мису Фіолент.

Окупанти звинувачують Україну в нібито спробі вдарити по тепловій електростанції в Севастополі за допомогою дронів.

Звинувачення «Газпрому» про «осідання» в Україні газу для Молдови

Російський газовий монополіст «Газпром» погрожує з 28 листопада скоротити обсяг транзиту природного газу через Україну.

У «Газпромі» стверджують, що нібито фіксують «осідання» в Україні російського газу, який мали поставити до Молдови за контрактом із компанією «Молдовагаз».

Оператор ГТС України у відповідь на звинувачення Росії заявив, що всі обсяги, які були прийняті на точці входу з РФ «Суджа», зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови «Олексіївка» та «Гребеники» у повному обсязі.

Допомога Україні від партнерів

Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

З цих коштів $50 млн надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта $10 млн – як гарантії від Латвії.