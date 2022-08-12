В окупованих Новій Каховці та Макіївці гримлять вибухи (відео) 

У мережі повідомляють про вибухи біля Каховської ГЕС: в самій Каховці лунала сирена

Удень 12 серпня місцеві мешканці у соцмережах повідомили про вибухи біля ГЕС у окупованій Новій Каховці. У самому місті у цей час оголосили повітряну тривогу. Відео, на яких видно клуби диму, активно почали з'являтися у соцмережах.

Очевидці подій стверджують, що окупантам на Каховській ГЕС було гаряче.

Рашисти 24 лютого захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС. На Каховській ГЕС вивісили триколор. Ще на початку червня стало відомо, що загарбники «мінують» Каховську ГЕС на Херсонщині.

Також місцеві мешканці пишуть, що в тимчасово окупованій Макіївці у небі видно стовп чорного диму, але інформації про те, що сталося, поки що немає.

Нагадаємо, в окупованій Новій Каховці увечері 11 серпня лунали сильні вибухи.

Кілька днів тому українські військові вкотре завдали ударів по Антонівському мосту. Також під удар потрапив міст через Каховську ГЕС.