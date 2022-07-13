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    Новини

    У Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео)

    У Новій Каховці знову детонують ворожі склади із боєприпасами - У Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео)
    У Новій Каховці знову детонують ворожі склади із боєприпасами
    фото: кадр з відео

    Місцеві жителі повідомляють про пожежу та детонацію снарядів

    У Новій Каховці знову детонують ворожі склади із боєприпасами. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

    За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі [район].

    «Дякуємо HIMARS і нашим хлопцям та дівчатам в ЗСУ», – написав Хлань.

    Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місці влучання спалахнула пожежа.

    Місцеві мешканці викладають у соцмережі відео з вибухами та пожежею.

    Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

    Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Хлань зауважив, що росіяни почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту, думаючи, що в Каховці безпечніше, проте вони помилилися.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина військові Україна окупація #stoprussia
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    У Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео)