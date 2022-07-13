У Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео)

У Новій Каховці знову детонують ворожі склади із боєприпасами

Місцеві жителі повідомляють про пожежу та детонацію снарядів

У Новій Каховці знову детонують ворожі склади із боєприпасами. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі [район].

«Дякуємо HIMARS і нашим хлопцям та дівчатам в ЗСУ», – написав Хлань.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місці влучання спалахнула пожежа.

Місцеві мешканці викладають у соцмережі відео з вибухами та пожежею.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Хлань зауважив, що росіяни почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту, думаючи, що в Каховці безпечніше, проте вони помилилися.