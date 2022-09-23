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В окупованому Джанкої впали рештки ракети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Джанкої впали рештки ракети
Рештки ракети впали біля будівлі окупаційного суду
фото: wikipedia

Зазначається, що у місті спрацювало ППО

У тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму, впали рештки ракети. Про це повідомляє інтернет-ресурс «Крим.Реалії».

«У Джанкої біля будівлі російського суду на вулиці Кримській впали рештки ракети», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті спрацювало ППО.

Нагадаємо, у серпні внаслідок вибухів на території військової частини під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму снаряди, які там зберігалися, розкидало по окрузі. Зазначимо, що серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова. 

Нагадаємо, триває двісті одинадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки.

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Теги: ракета Крим інтернет

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