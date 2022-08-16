Вибухи у Криму: що зберігали окупанти на майданчику неподалік Джанкоя (відео)

Повз цю «експозицію орочої недбалості» постійно проїжджали потяги, з вікон яких все було видно

Під відкритим небом поблизу Джанкоя знаходилися ряди ящиків із боєприпасами та стоянка техніки

Вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Як повідомили місцеві мешканці, інцидент стався поблизу міста Джанкой. У мережі з’явилося відео, на якому видно, що саме могло «демілітаризуватися» у Майському.

«А ось так виглядав той самий майданчик зберігання боєприпасів на станції Азовська між селищами Майське і Азовське Джанкойського району», – зазначає Telegram-канал «Стратком ЗСУ».

З відео видно, що під відкритим небом знаходилися ряди ящиків із боєприпасами та стоянка техніки, зокрема, РСЗВ «Град». Повз цю «експозицію орочої недбалості» постійно проїжджали потяги, з вікон яких все чудово знімалося на відео.

Зазначимо, що серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова.

Згодом у міноборони Росії підтвердили вибухи боєприпасів. За їхніми даними, займання сталося на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин.

Аксьонов повідомив про двох поранених серед цивільного населення. Триває евакуація мешканців із населеного пункту Майське.

Міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів. Інформацію про втрати серед особового складу військової частини замавчують.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на складі боєприпасів в окупованому Криму, які пролунали вранці у вівторок, 16 серпня. Подоляк назвав вибухи та пожежу у військовій частині РФ «демілітаризацією в дії».

Очевидці розповіли про наслідки вибухів в окупованому Криму. Житель Майського, який працює у сільському будинку культури, розповів, що вже кілька годин поспіль триває детонація снарядів. За його словами, в багатоквартирних будинках повилітали вікна.

ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм. Незадовго до вибухів в цьому районі російські окупанти значно посилили ППО. Російські загарбники на аеродромі під Джанкоєм зберігали близько 50 одиниць різної техніки.