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Вибух поблизу Джанкоя: снаряди рашистів порозкидало по окрузі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух поблизу Джанкоя: снаряди рашистів порозкидало по окрузі (відео)
В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
скрін з відео

Боєприпаси валяються прямо на дорозі, що створює величезну загрозу для автомобілів

Внаслідок вибухів на території військової частини під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму снаряди, які там зберігалися, розкидало по окрузі. Про це свідчать оприлюднені у соцмережах відео.

На відео видно, що боєприпаси валяються прямо на дорозі, що створює величезну загрозу для автомобілів, які проїжджають нею.

«А ми вкотре нагадуємо всій тій ваті, яка окупувала український Крим, що поки що рухатися Кримським мостом у бік вашого улюбленого болота є можливість. Безпечна можливість, але це не точно», – зазначили в Telegram-каналі «Стратком ЗСУ».

Зазначимо, що серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова. 

Згодом у міноборони Росії підтвердили вибухи боєприпасів. За їхніми даними, займання сталося на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. 

Аксьонов повідомив про двох поранених серед цивільного населення. Триває евакуація мешканців із населеного пункту Майське. 

Міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.   Інформацію про втрати серед особового складу військової частини замавчують.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на складі боєприпасів в окупованому Криму, які пролунали вранці у вівторок, 16 серпня. Подоляк назвав вибухи та пожежу у військовій частині РФ «демілітаризацією в дії».

Очевидці розповіли про наслідки вибухів в окупованому Криму. Житель Майського, який працює у сільському будинку культури, розповів, що вже кілька годин поспіль триває детонація снарядів. За його словами, в багатоквартирних будинках повилітали вікна. 

ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм. Незадовго до вибухів в цьому районі російські окупанти значно посилили ППО. Російські загарбники на аеродромі під Джанкоєм зберігали близько 50 одиниць різної техніки.

 

Теги: Крим окупанти Україна росія війна в Україні війна

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