Окупанти через мобілізацію задумали здійснити геноцид кримських татар

За попередніми оцінками, приблизно 90% повісток в окупованому Криму отримали татари

Мобілізація кримських татар може спричинити геноцид, вважає аналітик правозахисної організації «Крим SOS» Євген Ярошенко, інформують «Крим. Реалії».

«За попередніми оцінками, приблизно 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15% населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу», – заявив Ярошенко.

Журналісти намагаються перевірити інформацію про кількість призваних до армії РФ кримських татар.

Правозахисники зазначають, що, згідно з нормами міжнародного права, умисне створення життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове знищення етнічної групи, є однією із форм геноциду.

«Кримські татари є громадянами та корінним народом України, яких Росія може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави», – додав Ярошенко.

Правозахисники нагадують, що заклик мешканців окупованих територій до армії держави-окупанта порушує Женевську конвенцію та є військовим злочином.

«Особливим військовим злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.