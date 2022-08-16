Хто влаштував вибухи під Джанкоєм: деталі від The New York Times

На аеродромі під Джанкоєм, де сьогодні пролунали вибухи, окупанти зберігали до 50 одиниць різної техніки

Вибухи на півночі Криму прогриміли вранці 16 серпня

Вибух складу боєприпасів у Джанкойському районі у тимчасово окупованому Криму – це робота елітного українського підрозділу. Про це на умовах анонімності газеті The New York Times повідомив український високопосадовець.

За словами співрозмовника видання, відповідальність за вибух під Джанкоєм несе елітний український військовий підрозділ, який діяв у тилу ворога, внаслідок чого й було влаштовано підрив складу боєприпасів.

Як відомо, 16 серпня вранці на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське. На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

За даними українських військових, незадовго до вибухів в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. Російські загарбники на аеродромі під Джанкоєм, де сьогодні пролунали вибухи, зберігали близько 50 одиниць різної техніки.

Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів. Пізніше відомство написало, що все сталося «внаслідок диверсії».

Нагадаємо, 16 серпня також з'явилася інформація, що на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів. Над районом здіймається чорний дим.