В окупованому Генічеську натовп пенсіонерів на смерть затоптав людину

Люди приїхали за пенсією з усього району

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Генічеську на Херсонщині в черзі за пенсією на смерть затоптали людину, повідомив у п’ятницю, 12 серпня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Сьогодні в Генічеську натовп, який зібрався за пенсією, затоптав людину. На смерть», – написав Хлань у Facebook.

За його словами, люди з усього району з’їхались, щоб отримати гроші, і через хаос сталася трагедія. Також Хлань уточнив, що про подію стало відомо від призначеного росіянами колаборанта Сергія Мухіна.

Генічеськ росіяни захопили 24 лютого – у перший день повномасштабного нападу на Україну. Тепер росіяни намагаються зупинити обіг гривні на окупованих територіях і платять місцевим жителям пенсії в рублях.

«Російськи порядки, як і сама Росія – відстала країна і це лише маленька ілюстрація. Можна було причепитись до багатьох недоліків в українських реаліях, але щоб людину затоптали в черзі за пенсією?», – прокоментував Хлань.

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти у ніч на 12 серпня знову провели серію обшуків і затримань.