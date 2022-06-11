«Спецслужби» «Л-ДНР» перетворили ПТУ Генічеська на катівню: Чубаров

Затриманих у Генічеську активістів вивозять у Сімферополь

Профтехучилище №17 у Генічеську «спецслужби» «Л-ДНР» переобладнали у в’язницю. Саме тут незаконно утримують людей, допитують, катують. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Усе це розпочалося з першого тижня окупації та продовжується до сьогодні. Когось відпускали потім, а когось переміщували до Сімферопольського СІЗО. З багатьох незаконно затриманих кримських татар у Генічеському районі вже вісьмох перемістили до Сімферопольського СІЗО. Їм висунули звинувачення у причетності до кримськотатарського формування, батальйону імені Номана Челебіджіхана, яке російські окупанти вважають терористичною організацією», – пояснив Чубаров.

Нагадаємо, після захоплення Херсонської області російськими військами туди одразу прийшли і російські спецслужби, які залучили до «роботи» каральні органи так званих ЛНР і ДНР.

Як повідомлялося, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів про життя міста в окупації.