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  4. «Спецслужби» «Л-ДНР» перетворили ПТУ Генічеська на катівню: Чубаров
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    Події в Україні

    «Спецслужби» «Л-ДНР» перетворили ПТУ Генічеська на катівню: Чубаров

    Росіяни у жахливих умовах незаконно утримують людей, допитують, катують - «Спецслужби» «Л-ДНР» перетворили ПТУ Генічеська на катівню: Чубаров
    Росіяни у жахливих умовах незаконно утримують людей, допитують, катують
    фото з відкритих джерел

    Затриманих у Генічеську активістів вивозять у Сімферополь

    Профтехучилище №17 у Генічеську «спецслужби» «Л-ДНР» переобладнали у в’язницю. Саме тут незаконно утримують людей, допитують, катують. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    «Усе це розпочалося з першого тижня окупації та продовжується до сьогодні. Когось відпускали потім, а когось переміщували до Сімферопольського СІЗО. З багатьох незаконно затриманих кримських татар у Генічеському районі вже вісьмох перемістили до Сімферопольського СІЗО. Їм висунули звинувачення у причетності до кримськотатарського формування, батальйону імені Номана Челебіджіхана, яке російські окупанти вважають терористичною організацією», – пояснив Чубаров.

    Нагадаємо, після захоплення Херсонської області російськими військами туди одразу прийшли і російські спецслужби, які залучили до «роботи» каральні органи так званих ЛНР і ДНР.

    Як повідомлялося, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів про життя міста в окупації.

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    Теги: росія окупанти Рефат Чубаров війна СІЗО мер Сімферополь Україна окупація Ігор Колихаєв #stoprussia
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    «Спецслужби» «Л-ДНР» перетворили ПТУ Генічеська на катівню: Чубаров