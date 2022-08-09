ЗСУ вразили ворожий склад боєприпасів в окупованому Генічеську 

Наші захисники дістають навіть у найвіддаленіші міста на окупованій Херсонщині

Генічеськ розташований на адміністративній межі з окупованим РФ Кримом та на відстані 200 км від Херсону

Сьогодні вранці, 9 серпня, українські артилеристи завдали удару по російських складах у Генічеську – найвіддаленішому районі Херсонщини, адже місто розташоване на адміністративному кордоні з Кримом. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«Генічеськ можна вітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. Зранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи, між Партизанами і Новоолексіївкою)», – написав Хлань.

Генічеський район російські загарбники активно використовували, бо вважали його найвіддаленішим і найбезпечнішим для своїх боєкомплектів і складів. Після сьогоднішнього удару, за словами Хланя, безпечних ділянок на Херсонщині для рашистів більше не існує.

Раніше стало відомо, що замість обіцяної ротації, керівництво армії РФ ізолює російських військових у Генічеську.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗСУ на півдні вдарили по шістьох складах боєприпасів та двох командних пунктах ворога.

Також 6 серпня стало відомо, що на Донеччині вибухнули склади з боєприпасами окупантів (фото, відео).