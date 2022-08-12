Рашисти провели серію нічних обшуків і затримань у Херсоні

Окупанти викрадають мешканців Херсона, які чинять спротив російським загарбникам

У Херсоні російські окупанти у ніч на 12 серпня знову провели серію обшуків і затримань. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Ніч на Херсонщині пройшла неспокійно. Окрім повітряної тривоги та повідомлень про вибухи в районі Нової Каховки, у самому Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків/затримань», – написав він у соцережі.

За словами Соболевського, обшуки проводилися «в кращих традиціях 30-х років СРСР».

«Для людей набагато страшніше не звуки прильотів, коли працюють ЗСУ, а шум мотора військового «Уралу», лайка з російським акцентом у себе на подвір'ї та думки, за ким приїхали цього разу. Тримайтеся, друзі, ЗСУ близько!» – написав Соболевський.

Як повідомлялося, СБУ ідентифікувала всіх зрадників, які вступили до окупаційного «МВД» на Херсонщині. Так зване МВД застосовує психологічний тиск, насильство та погрози вбивства до потерпілих. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

У херсонців окупанти забирають квартири, будинки, човни та автомобілі.