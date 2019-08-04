В окупованому Криму пляжі тонуть у фекаліях (відео з космосу)
Прорив каналізаційної труби стався у Блакитній бухті Севастополя на глибині 36 метрів, через що більше 70% стоків опинилися на поверхні моря
В окупованому Криму пляжі тонуть у фекаліях. Після викиду нечистот в Блакитній бухті Севастополя, пляму можна побачити навіть з космосу.
Відповідні знімки надали вчені севастопольського Морського гідрофізичного інституту телеканалу НТС, пише Оbozrevatel.
Зокрема, прорив каналізаційної труби глибоководного випуску КОС «Південні» стався на глибині 36 метрів, через що більше 70% неочищених стоків виявилися на поверхні води в прибережній смузі. Нечистоти швидко поширюються уздовж узбережжя і потрапляють в бухту Балаклави.
За словами заступника директора гідрофізичного інституту Антона Георга-Копулоса, придонні відкладення вражені бактеріями, фосфатами, амонієм.
Крым. В оккупированном Судаке скрепные туристы продолжают купаться в море в районе горы Алчкак и пансионата «Медвежонок», где из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Вода в этом районе мутная с соответствующим запахом https://t.co/bgb3lPF2SJ pic.twitter.com/ATuu3qJqpF— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 июля 2019 г.
Вчені стверджують, що потрібно не одне десятиліття, щоб севастопольська бухта оговталася від екологічної катастрофи. Для цього проблему потрібно вирішувати негайно.
Сказочный Фиолент покрылся нечистотами https://t.co/82H4EBZfgo pic.twitter.com/yKtGN0YcGc— Новости Севастополя (@pr_sevnews) 28 июля 2019 г.
Як повідомлялося раніше, від викидів каналізаційних стоків постраждала Керч. Люди тікали з курорту, щоб не купатися в нечистотах. Тим часом, Росспоживнагляд взяв на пляжі проби морської води, заявивши, що вони відповідають санітарно-гігієнічним нормам.