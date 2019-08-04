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    Події в Україні

    В окупованому Криму пляжі тонуть у фекаліях (відео з космосу)

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    Вчені стверджують, що потрібно не одне десятиліття, щоб севастопольська бухта оговталася від екологічної катастрофи - В окупованому Криму пляжі тонуть у фекаліях (відео з космосу)
    Вчені стверджують, що потрібно не одне десятиліття, щоб севастопольська бухта оговталася від екологічної катастрофи

    Прорив каналізаційної труби стався у Блакитній бухті Севастополя на глибині 36 метрів, через що більше 70% стоків опинилися на поверхні моря

    В окупованому Криму пляжі тонуть у фекаліях. Після викиду нечистот в Блакитній бухті Севастополя, пляму можна побачити навіть з космосу.

    Відповідні знімки надали вчені севастопольського Морського гідрофізичного інституту телеканалу НТС, пише Оbozrevatel.

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    Зокрема, прорив каналізаційної труби глибоководного випуску КОС «Південні» стався на глибині 36 метрів, через що більше 70% неочищених стоків виявилися на поверхні води в прибережній смузі. Нечистоти швидко поширюються уздовж узбережжя і потрапляють в бухту Балаклави.

    За словами заступника директора гідрофізичного інституту Антона Георга-Копулоса, придонні відкладення вражені бактеріями, фосфатами, амонієм.

    Вчені стверджують, що потрібно не одне десятиліття, щоб севастопольська бухта оговталася від екологічної катастрофи. Для цього проблему потрібно вирішувати негайно.

    Як повідомлялося раніше, від викидів каналізаційних стоків постраждала Керч. Люди тікали з курорту, щоб не купатися в нечистотах. Тим часом, Росспоживнагляд взяв на пляжі проби морської води, заявивши, що вони відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

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