У повітрі окупованого Криму зафіксували підвищений рівень хімікатів



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На заводі Кримський титан влітку 2018 року стався викид

Забруднення повітря спостерігається в двох містах півострова - Армянську і Красноперекопську

У містах Армянськ та Красноперекопськ, що розташовані на півночі анексованого Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня. Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає Крым.Реалии.

«Так, в Армянську, за даними спостережень двох стаціонарних постів, рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений», - повідомили в гідрометцентрі.

У Красноперекопську рівень забруднення атмосферного повітря також визначався як підвищений, додавши, що вміст хлористого водню в повітрі значно перевищував рівень фону.

Раніше у липні у морі біля окупованого Криму виявили викиди невідомої речовини.

Минулого року на півночі окупованого Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.