У повітрі окупованого Криму зафіксували підвищений рівень хімікатів
Забруднення повітря спостерігається в двох містах півострова - Армянську і Красноперекопську
У містах Армянськ та Красноперекопськ, що розташовані на півночі анексованого Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня. Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає Крым.Реалии.
«Так, в Армянську, за даними спостережень двох стаціонарних постів, рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений», - повідомили в гідрометцентрі.
У Красноперекопську рівень забруднення атмосферного повітря також визначався як підвищений, додавши, що вміст хлористого водню в повітрі значно перевищував рівень фону.
Раніше у липні у морі біля окупованого Криму виявили викиди невідомої речовини.
Минулого року на півночі окупованого Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.
Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.
Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.
Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.