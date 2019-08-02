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    У повітрі окупованого Криму зафіксували підвищений рівень хімікатів

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    <span>На заводі Кримський титан влітку 2018 року стався викид</span> - У повітрі окупованого Криму зафіксували підвищений рівень хімікатів
    На заводі Кримський титан влітку 2018 року стався викид

    Забруднення повітря спостерігається в двох містах півострова - Армянську і Красноперекопську

    У містах Армянськ та Красноперекопськ, що розташовані на півночі анексованого Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня. Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає Крым.Реалии.

    «Так, в Армянську, за даними спостережень двох стаціонарних постів, рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений», - повідомили в гідрометцентрі.

    У Красноперекопську рівень забруднення атмосферного повітря також визначався як підвищений, додавши, що вміст хлористого водню в повітрі значно перевищував рівень фону.

    Раніше у липні у морі біля окупованого Криму виявили викиди невідомої речовини.

    Минулого року на півночі окупованого Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

    Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми. 

    Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

    Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.

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    Крим Росія окупанти екологія Україна окуповані території повітря
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