В окупованому Маріуполі вибухи. Дим біля заводу «Азовмаш»

У районі заводу «Азовмаш» після вибухів здійнявся стовп диму

Повідомляється про серію вибухів з різних частин

У тимчасово захопленому рашистами Маріуполі пролунали вибухи. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморський та Кальміуський райони. На розмінування не тягне. Одночасно в районі заводу «Азовмаш» в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму. Деталі з’ясовуємо. Маємо стриманий оптимізм», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі учасник спротиву сфотографувався на фоні пошкодженого російськими обстрілами дитсадка з розгорнутим національним прапором України.

Як повідомлялося, Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – «Азовсталь».