Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Маріуполі вибухи. Дим біля заводу «Азовмаш»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі вибухи. Дим біля заводу «Азовмаш»
У районі заводу «Азовмаш» після вибухів здійнявся стовп диму
фото: Петро Андрющенко

Повідомляється про серію вибухів з різних частин

У тимчасово захопленому рашистами Маріуполі пролунали вибухи. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморський та Кальміуський райони. На розмінування не тягне. Одночасно в районі заводу «Азовмаш» в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму. Деталі з’ясовуємо. Маємо стриманий оптимізм», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі учасник спротиву сфотографувався на фоні пошкодженого російськими обстрілами дитсадка з розгорнутим національним прапором України.

Як повідомлялося, Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – «Азовсталь». 

Читайте також:

Теги: вибух Маріуполь наказ розмінування радник Азовсталь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайла Мізинцева називають «улюбленцем Путіна»
Генерал, який віддавав накази бомбити Маріуполь, став заступником Шойгу
24 вересня, 14:00
Михайло Вершинін 22 вересня відзначав день народження
Михайло Вершинін: історія глави патрульної поліції, який обороняв Маріуполь країна героїв
26 вересня, 13:44
Жителів Мелітополя поставили перед вибором: голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату
Маріуполь: рашисти вигадали черговий спосіб, як збільшити явку на «референдумі»
24 вересня, 14:35

Події в Україні

Росія перекидає винищувачі на аеродром Білорусі
Росія перекидає винищувачі на аеродром Білорусі
Україна провела черговий обмін полоненими (відео)
Україна провела черговий обмін полоненими (відео)
В окупованому Маріуполі вибухи. Дим біля заводу «Азовмаш»
В окупованому Маріуполі вибухи. Дим біля заводу «Азовмаш»
Удар по Дніпру: рятувальники знайшли фрагменти тіла дитини
Удар по Дніпру: рятувальники знайшли фрагменти тіла дитини
Контрнаступ на Луганщині: інтерактивна карта успіхів ЗСУ
Контрнаступ на Луганщині: інтерактивна карта успіхів ЗСУ
Вибори голови Конституційного суду знову зірвалися
Вибори голови Конституційного суду знову зірвалися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
290K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
81K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
41K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
36K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
33K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
20K
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту