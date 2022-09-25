Головна Світ Політика
search button user button menu button

Цуцванг Путіна: «референдуми», мобілізація… Що далі?

тема тижня
Ігор Федик glavcom.ua
Цуцванг Путіна: «референдуми», мобілізація… Що далі?
Пасажири літака «Росія» ще поки не усвідомлюють всю трагічність ситуації
фото: romadm.livejournal.com

Свого 9 Травня у Путіна не буде

З початком широкомасштабної російської агресії проти України у лютому цього року, літак під назвою «Росія», який з 2014 року ще сяк-так летів на одному двигуні, звалився у штопор і почав на шаленій швидкості зближатись з землею. Командир літака замість того, щоб вийти зі штопору і стабілізувати лайнер, своїм рішенням про «референдуми» на окупованих українських територіях і проведення в Росії відкритої мобілізації, навпаки додав літаку ще більшого обертання, тим самим унеможливлюючи порятунок.

На зустріч краху

Пасажири літака «Росія» ще поки не усвідомлюють всю трагічність ситуації. Скласти два плюс два – для них надскладне завдання. Вже сьомий місяць поспіль Путін розказує, що його «спецоперація», яку «друга армія світу» планувала закінчити за лічені дні, максимум – тижні, продовжує йти «за планом». За офіційними повідомленнями російського Міноборони, під час «спецоперації» загинуло лише 6 тис. військових. Цілями «спецоперації» надалі залишається «звільнення» всього-на-всього невеликої території т.зв. Л/ДНР. І попри все вищевказане, Росії потрібно мобілізувати 300 тисяч осіб. Тут у будь-якої здорово мислячої людини виникло б логічне запитання: якщо все йде за планом, то навіщо тоді мобілізація? Тим не менш, для російського глибинного народу – це надскладна арифметика. І не треба цьому дивуватись. Протягом всієї його історії, російський народ привчали, що думати, а тим більше критично – не його прерогатива, а держави, і що все що від нього потрібно – це покірність і вірність царю. А держава і цар самі все що треба розкажуть. А що не розкажуть – то, значить, так і треба. Їм-бо видніше. 

Росіяни не задумуються: якщо у Путіна все йде за планом, то навіщо тоді мобілізація?
Росіяни не задумуються: якщо у Путіна все йде за планом, то навіщо тоді мобілізація?
фото обронного відомства країни-агресора

От вони й ніби підозрюють, що відбувається щось неладне, але не розуміють, що саме. Дивляться на командира свого літака великими очима, а той їм розказує, що все йде за планом. При цьому командир-Путін навмисно не додає до свого заспокійливого запевнення одне слово, яке й даватиме справжню характеристику режиму польоту літака «Росія», а саме: «Все за планом, падаємо».      

Велика проблема цього літака в тому, що його командир вважає, що його рішення щодо вводу літака в штопор і подальші маневри в ньому – зможуть його врятувати. Погіршує ситуацію й те, що і другий пілот, і борттехнік й інші члени екіпажу, замість того, щоб відсторонити командира від управління і намагатись врятувати літак, передають в пасажирський салон, що літак не падає, а лише виконує спеціальний маневр, після якого він – блискучий і красивий – буде знову високо в небі. Вище за всіх інших.

Доля диктатора

Нещодавні болючі поразки і фактична втеча російської армії з Харківської області, а також приниження Путіна на саміті ШОС в Самарканді, стали дуже небезпечними сигналами для нього і його режиму. Якщо не намагатись виправити ситуацію, то бояри можуть відчути, що Путін слабкий і серед глибинного народу можуть поповзти слухи, що цар – не справжній. Наслідком таких настроїв, цілком ймовірно, може стати повалення режиму. При чому як показує російська історія, цей процес може бути небезпечним для життя того, кого позбавляють трону. Для Путіна – це зовсім не варіант, тому вихід в нього тільки один – показувати, що він не втратив хватку, що він все ще сильний, кривавий і безпощадний, тобто саме такий, якого традиційно бояться і поважають і бояри, і глибинний народ.  

Путін розуміє, що ще однієї такої поразки, як в Харківській області, він і його режим не переживуть. Треба якось зупиняти українську армію, яка відчула силу і кураж, а також Захід, який допомагає завдавати все болючіших ударів по імперії та її амбіціях. А як це зробити? Єдине що у нього наразі залишилось – ядерна зброя і глибинний народ, якого можна утилізувати не рахуючись з наслідками. Ось він й взявся за них.

Те, що Путін організує на захоплених ним українських територіях «референдуми» про їх входження до складу Росії і далі погрожуватиме застосуванням ядерної зброї, якщо Україна буде намагатись їх звільнити, не стало великою несподіванкою. Про вірогідність саме такого варіанту розвитку подій говорилось ще задовго до того, як в Кремлі вирішили його втілити в життя. А це, до речі, доводить, що з Путіна остаточно впала вуаль таємничого «багатоходовочника»: він постав у образі досить прогнозованого, середньостатистичного, загнаного в кут диктатора, кроки якого добре читаються. 

У Кремля наразі залишилися ядерна зброя і глибинний народ. Саме його можна утилізувати не рахуючись з наслідками
У Кремля наразі залишилися ядерна зброя і глибинний народ. Саме його можна утилізувати не рахуючись з наслідками
фото з відкритих джерел

Путін відчайдушно сподівається, що він, як і Сталін в кінці 30-х років, закрутить на максимум гайки, втовкмачить в голови своєму глибинному народу, що його «спецоперація» – священна війна проти Заходу і його мілітаристської машини НАТО, пошле на забій сотні тисяч росіян – і велика перемога, як в 45-му, все спише. Адже, як кажуть, переможців не судять. А ще переможці самі пишуть історію своєї перемоги, в якій розказують про звірства і безчинства своїх ворогів і про героїчні подвиги своїх солдат, а також мудрість військового і державного керівництва. Однак, реальність є такою, що свого 9 Травня у Путіна не буде. Адже на відміну від середини минулого століття у 2022-му саме Кремль є абсолютним злом, проти якого об’єднався майже весь світ і в якого є розуміння, що це зло має бути зупинене. Тому, скоріш за все, Путіна чекає доля не Сталіна-переможця, а останнього російського імператора Миколи ІІ, правлінню якого поклали край, зокрема, й ті, хто ще вчора йшов за нього вмирати на фронт.

Агонія режиму

Для України путінські «референдуми» мало що міняють. Налякати ними українців після всього того, що вони пережили і продовжують переживати після 24 лютого, дуже важко. Вони й надалі будуть продовжувати звільняти свої території від російської окупації. А от для Путіна, «референдуми» – це однозначно ходи в цуцвангу. Це нові санкції, ще більша міжнародна ізоляція, ще більші проблеми для економіки, ще більше соціоекономічне напруження з усіма наслідками для режиму.

Ну а мобілізація, яка попри заяви Кремля, навряд чи буде частковою (про це вже є немало свідчень), не залишає для літака «Росія» можливостей вийти зі штопору, в який її ввів пілот, що втратив зв'язок із реальністю.    

Для України путінські «референдуми» мало що міняють
Для України путінські «референдуми» мало що міняють
фото з відкритих джерел

Мобілізація була найбільшим страхом російського глибинного народу. Тепер вона стала реальністю. Сотнями тисяч непідготовлене гарматне м'ясо бездумно будуть кидати в криваві жорна війни.

Путін, його генерали та пропаганда роками розказували про надсучасну «другу армію світу», показували красиві мультики про вундерваффе, якого «ще має ні у кого в світі». Тепер же сотні тисяч російських чоловіків, а також жінок («часткова» мобілізація стосується й їх), можуть на власній шкірі пересвідчитись, якою насправді є «друга армія світу». Вона насправді та ж радянська, тільки з трохи сучаснішою зброєю. А враховуючи те, що значну її частину українці вже знищили, то тепер у Росії розконсервовується і знімається зі зберігання озброєння і техніка 60-х років минулого століття, то сучасна російська армія все більше нагадує звичайну радянську, з усіма характерними для неї «особливостями». Таке ж погане забезпечення, нехтування не тільки потребами особового складу, але й його життям, хамське ставлення і некомпетентність командирів, безглузді накази і нетерпимість до будь-якої ініціативи, лизоблюдство, хабарництво, напружені відносини на етно-релігійній основі… І ті, хто все це побачать і кому пощастить повернутись додому, напевне, поставлять немало запитань до свого вождя. І робитимуть вони це не так як зараз, поодинці – молодь та інтелігенція. Ні, це будуть бойові ветерани, яких кийки поліції, омонів і росгвардії – не те що не зупинять, а навпаки – ще більше «розігріють» і озлоблять проти режиму.  

Путін відчайдушно сподівається, що цього не станеться і сотні тисяч потенційних трупів росіян допоможуть йому якось здолати опір України та Заходу та всидіти на троні. Однак в цуцвангу хороших рішень не буває. Тому, все що він зараз робить і робитиме надалі – лише продовження агонії його режиму, а з ним – й нинішньої Росії.

Ігор Федик, для «Главкома»

Читайте також:

Теги: росія зброя пропаганда армія війна путін ядерна зброя мобілізація озброєння

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Похорон російських окупантів зафіксовано у 3110 населених пунктах
Мобілізація в Росії може зміцнити національну самосвідомість різних регіонів
Сьогодні, 15:17
Житель Асбесту Свердловської області отримав повістку та був звільнений з роботи 22 вересня
Росія мобілізувала сліпого, напівглухого та онкохворого хірурга – ЗМІ
Сьогодні, 13:22
Окупанти заявляють, що мобілізаційні заходи у Криму припиняться сьогодні
Окупанти заявили про завершення мобілізації в Криму
Сьогодні, 16:13

Політика

Цуцванг Путіна: «референдуми», мобілізація… Що далі?
Цуцванг Путіна: «референдуми», мобілізація… Що далі?
«Дуже небезпечна війна». Шольц пояснив, чому Німеччина не дає Україні танки
«Дуже небезпечна війна». Шольц пояснив, чому Німеччина не дає Україні танки
Ядерні погрози Путіна: США попередили Росію про наслідки
Ядерні погрози Путіна: США попередили Росію про наслідки
Прем’єрка Британії різко відреагувала на погрози Путіна
Прем’єрка Британії різко відреагувала на погрози Путіна
Сербія відмовилася визнавати «референдуми» на окупованих територіях України
Сербія відмовилася визнавати «референдуми» на окупованих територіях України
Лавров потрапив у конфуз на Генасамблеї ООН (відео)
Лавров потрапив у конфуз на Генасамблеї ООН (відео)

Публікації

«Історики колись дивуватимуться, як війна в Україні могла перетворитися на таке божевілля» – Девід Ігнатіус
Ядерний шантаж Москви. Вашингтон має використати досвід Джона Кеннеді
Сьогодні, 08:15
Запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» з аеродрому під час військових навчань 19 лютого 2022 року
Ядерна зброя проти України? США у приватному порядку попередили Путіна
Вчора, 20:35
Більшість затриманих колаборантів не визнають себе винними
«Допомогали людям». Історії колаборантів, що вже переїхали до СІЗО
Вчора, 08:00
Додому повернулися «азовці», морпіхи, вагітні медикині
215 героїв замість Медведчука. Подробиці обміну та найяскравіші історії визволених
22 вересня, 17:38
Тамара Яніна довго не могла сказати синові, що тато загинув
«Немає тіла – немає державних виплат». Як виживають родини загиблих «азовців»
22 вересня, 12:51

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
79K
Натяк Путіну? ЦРУ розкрило модель планування удару по лідеру Аль-Каїди
38K
Загинула військова «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю
25K
Тетяна Таїрова-Яковлєва: Більшість росіян впевнена, що корінням вони йдуть у Київську Русь, а це не так
19K
У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, в Алчевську лунають вибухи (фото)
18K
Захід зрозумів, що Путін не зупиниться ні в Луганську, ні в Херсоні

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту