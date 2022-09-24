Маріуполь: рашисти вигадали черговий спосіб, як збільшити явку на «референдумі»

Жителів Мелітополя поставили перед вибором: голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату

Значна кількість людей дослухалась та виїхала з міста

Ранок в окупованих районах Запоріжжя розпочався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали «мобільні бригади». Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Вчора ввечорі окупаційна адміністрація отримала на горіхи за наднизьку явку. Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали «мобільні бригади» з простою умовою – голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату», – йдеться в повідомленні.

Крім того, було встановлено декілька палаток в місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилась обмаль.

«На черговому пропагандитському ролику дуже прекрасно можна побачити «шалену чергу» в 10 людей та пусті прозорі ящики. Значна кількість людей дослухалась та зайнята активним ухиленням від голосування, у т.ч. просто виїхала з міста на узбережжя», – додає Андрющенко.

Нагадаємо, із 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

На Херсонщині, за словами загарбників, буцімто «явка дуже велика». На пропагандистських кадрах видно масовку, зібрану загарбниками, і екіпіровану прапорами країни-терористки.

Як повідомлялося, так званий референдум загарбники проводитимуть з 23 по 27 вересня.