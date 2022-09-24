Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Маріуполь: рашисти вигадали черговий спосіб, як збільшити явку на «референдумі»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Маріуполь: рашисти вигадали черговий спосіб, як збільшити явку на «референдумі»
Жителів Мелітополя поставили перед вибором: голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату
Петро Андрющенко/Telegram

Значна кількість людей дослухалась та виїхала з міста

Ранок в окупованих районах Запоріжжя розпочався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали «мобільні бригади». Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Вчора ввечорі окупаційна адміністрація отримала на горіхи за наднизьку явку. Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали «мобільні бригади» з простою умовою – голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату», – йдеться в повідомленні.

Крім того, було встановлено декілька палаток в місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилась обмаль. 

«На черговому пропагандитському ролику дуже прекрасно можна побачити «шалену чергу» в 10 людей та пусті прозорі ящики. Значна кількість людей дослухалась та зайнята активним ухиленням від голосування, у т.ч. просто виїхала з міста на узбережжя», – додає Андрющенко.

Маріуполь: рашисти вигадали черговий спосіб, як збільшити явку на «референдумі» фото 1

Нагадаємо, із 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

На Херсонщині, за словами загарбників, буцімто «явка дуже велика». На пропагандистських кадрах видно масовку, зібрану загарбниками, і екіпіровану прапорами країни-терористки. 

Як повідомлялося, так званий референдум загарбники проводитимуть з 23 по 27 вересня. 

Читайте також:

Теги: Маріуполь окупанти референдум росія Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демонстрація у Львові, на підтримку радянської влади. Жовтень 1939 року
Як Росія робила «референдуми» в Україні ще в 1939 році (відео)
Сьогодні, 09:29
Працівники «виборчих комісій» в супроводі озброєних військовослужбовців РФ примушують жителів голосувати
«Паспорт не потрібен, прийдемо з автоматом додому». Як проходить «референдум» на Луганщині
Сьогодні, 10:39
«Виборчі дільниці» в Херсоні залишаються порожніми
Театр абсурду. Як проходить другий день «референдуму» на Херсонщині
Сьогодні, 12:20

Події в Україні

Маріуполь: рашисти вигадали черговий спосіб, як збільшити явку на «референдумі»
Маріуполь: рашисти вигадали черговий спосіб, як збільшити явку на «референдумі»
Звільнена з полону Пташка опублікувала перше фото
Звільнена з полону Пташка опублікувала перше фото
Путін заборонив російським військам відступати з Херсона - NYT
Путін заборонив російським військам відступати з Херсона - NYT
Театр абсурду. Як проходить другий день «референдуму» на Херсонщині
Театр абсурду. Як проходить другий день «референдуму» на Херсонщині
Їх чекає чорний пакет. Банкова прокоментувала обстріл росіянами Запоріжжя
Їх чекає чорний пакет. Банкова прокоментувала обстріл росіянами Запоріжжя
Цінний для Росії військовополонений. Нові подробиці обміну Медведчука
Цінний для Росії військовополонений. Нові подробиці обміну Медведчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
«Ціна полону». У звільненого захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)
80K
Перші два дні мобілізації у РФ. Аналітики ISW дали оцінку кампанії
47K
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
41K
Окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою
40K
Колишній солдат Борислав Береза: Після війни у політику не повернуся
24K
Дипломатична драма Лаврова на Радбезі ООН: виголосив промову і втік

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Сьогодні, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту