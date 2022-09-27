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У Маріуполі учасник спротиву зробив фото із українським прапором

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі учасник спротиву зробив фото із українським прапором
фото: Петро Андрющенко

Також у багатьох місцях міста видніється символ спротиву – літера Ї

У тимчасово окупованому Маріуполі учасник спротиву сфотографувався на фоні пошкодженого російськими обстрілами дитсадка з розгорнутим національним прапором України. Відповідну фотографію оприлюднив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Черговий дайджест від Маріупольського спротиву. Поки зрадники роблять вигляд волевиявлення, справжні маріупольці демонструють справжні думки щодо майбутнього Маріуполя. Під носом окупантів», – написав Андрющенко під опублікованими фото.

4 фото
На весь екран

На інших фотографіях видно намальовану на асфальті у різних місцях міста українську літеру «Ї», яка стала символом спротиву.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі рашисти заарештували підлітків, які співали гімн України.

Триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

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Теги: прапор війна Маріуполь рашисти радник історія

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