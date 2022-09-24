Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генерал, який віддавав накази бомбити Маріуполь, став заступником Шойгу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал, який віддавав накази бомбити Маріуполь, став заступником Шойгу
Михайла Мізинцева називають «улюбленцем Путіна»
фото з відкритих джерел

Михайло Мізінцев раніше очолював операцію в Сирії

Заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова, який відповідав за тил військ, звільнили. Замість нього призначили генерал-полковника Михайла Мізинцева, який стоїть за знищенням Маріуполя, його ще називають «улюбленцем Путіна». Про це повідомляє російське пропагандистське видання «РІА Новини».

«На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізинцева», – пишуть ЗМІ.

Звільнений Дмитро Булгаков
Звільнений Дмитро Булгаков
фото з відкритих джерел

Тим часом повідомляється, що екс-заступника Шойгу перевели «на іншу роботу», але на яку так і не вказано.

Російський 60-річний генерал-полковник Михайло Мізинцев раніше очолював операцію в Сирії. У ЗМІ його називають «улюбленцем Путіна», відомо, що він уродженець Вологодської області.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя та віддавав накази бомбити пологовий будинок та драмтеатр у місті, де ховалися люди та діти.

Теги: полковник Маріуполь будинок

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На війну кинуть 300 тис. резервістів. Шойгу розповів про нову мобілізацію
На війну кинуть 300 тис. резервістів. Шойгу розповів про нову мобілізацію
21 вересня, 09:51
Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці
7 вересня, 07:14
Шойгу оприлюднив офіційні дані РФ про втрати у війні
Шойгу зробив гучну заяву про втрати армії Росії у війні
21 вересня, 09:43

Соціум

Генерал, який віддавав накази бомбити Маріуполь, став заступником Шойгу
Генерал, який віддавав накази бомбити Маріуполь, став заступником Шойгу
Чиновник вирішив захистити мобілізованих росіян буддійськими оберегами (відео)
Чиновник вирішив захистити мобілізованих росіян буддійськими оберегами (відео)
Флешмоб у Росії: вмерти в Україні – це не страшно
Флешмоб у Росії: вмерти в Україні – це не страшно
Кількість хворих зростає. У Європі скоро почнеться нова хвиля Covid-19
Кількість хворих зростає. У Європі скоро почнеться нова хвиля Covid-19
Кадиров визнав: російські чоловіки масово тікають від мобілізації
Кадиров визнав: російські чоловіки масово тікають від мобілізації
Росіян, що тікають від мобілізації до Вірменії, чекає «сюрприз»
Росіян, що тікають від мобілізації до Вірменії, чекає «сюрприз»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
«Ціна полону». У звільненого захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)
81K
Перші два дні мобілізації у РФ. Аналітики ISW дали оцінку кампанії
47K
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
41K
Окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою
40K
Колишній солдат Борислав Береза: Після війни у політику не повернуся
24K
Дипломатична драма Лаврова на Радбезі ООН: виголосив промову і втік

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Сьогодні, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту