Генерал, який віддавав накази бомбити Маріуполь, став заступником Шойгу

Михайло Мізінцев раніше очолював операцію в Сирії

Заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова, який відповідав за тил військ, звільнили. Замість нього призначили генерал-полковника Михайла Мізинцева, який стоїть за знищенням Маріуполя, його ще називають «улюбленцем Путіна». Про це повідомляє російське пропагандистське видання «РІА Новини».

«На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізинцева», – пишуть ЗМІ.

Звільнений Дмитро Булгаков фото з відкритих джерел

Тим часом повідомляється, що екс-заступника Шойгу перевели «на іншу роботу», але на яку так і не вказано.

Російський 60-річний генерал-полковник Михайло Мізинцев раніше очолював операцію в Сирії. У ЗМІ його називають «улюбленцем Путіна», відомо, що він уродженець Вологодської області.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя та віддавав накази бомбити пологовий будинок та драмтеатр у місті, де ховалися люди та діти.