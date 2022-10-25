В окупованому Мелітополі прогримів вибух біля будівлі місцевого телебачення

Попередньо вибухнув автомобіль

У тимчасово окупованому Мелітополі прогримів сильний вибух біля будівлі місцевого телебачення. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Попередньо підірвали автомобіль.

«Пропагандисти Кремля невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького», – прокоментував подію міський голова Іван Федоров.

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Як повідомлялося, окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували приблизно сім потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.