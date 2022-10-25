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Під окупованим Мелітополем уночі пролунало сім потужних вибухів 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Під окупованим Мелітополем уночі пролунало сім потужних вибухів 
Над залізничним мостом бачили дим 
фото з відкритих джерел

Земля горить під ногами рашистів на загарбаних територіях 

Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Про це сьогодні вранці, 25 жовтня, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Місцеві жителі нарахували приблизно сім потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту.

«Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!», – резюмував Федоров. 

Нагадаємо, на території окупованої частини Запорізької області помічено білоруських військових.

Як відомо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області. 

Раніше повідомлялося, що російські окупанти та колаборанти поспішають залишити захоплені Росією території через запровадження «воєнного стану» та успіхів ЗСУ на фронті.

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Теги: окупанти вибух Мелітополь

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