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На Київщині завтра лунатимуть вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині завтра лунатимуть вибухи
Технологічні роботи будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів
фото ілюстративне

30 серпня на Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення технологічних робіт

Київська обласна військова адміністрація попереджає жителів Білоцерківського та Обухівського районів про технологічні роботи, які супроводжуватимуться вибухами.

«До уваги жителів Білоцерківського та Обухівського районів! 30 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що у Сквирській громаді Білоцерківського району, заплановано проведення технологічних робіт», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що технологічні роботи будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукці.

«Також вибухові роботи пройдуть 30 серпня з 11:00 до 16:00 на території «Богуславського кар’єру», що в Богуславській територіальній громаді Обухівського району», – додали в ОВА.

Нагадаємо, вдень 25 серпня на Київщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що вибухи, після яких мешканці пристоличного регіону побачили дим, це був не приліт, а плановий вибух. Підривали ракети, які не здетонували після обстрілів Вишгородського району. 

 

Теги: Київщина

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