Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 09:06 оголошена масштабна повітряна тривога. На білоруському аеродромі «Мачулищі» злетів російський МіГ-31К.

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Як повідомлялося, сьогодні ЗСУ фіксують нетипову активність російських кораблів у Чорному морі.

Триває 386-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках. 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Британська розвідка пояснила, завдяки чому зупинився наступ росіян у Вугледарі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому зупинився наступ росіян у Вугледарі
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
ЗСУ фіксують нетипову активність російських кораблів у Чорному морі
ЗСУ фіксують нетипову активність російських кораблів у Чорному морі
Найкращий пілот США готовий воювати за Україну
Найкращий пілот США готовий воювати за Україну
Братчук повідомив, скільки ракетоносіїв РФ сьогодні у Чорному морі
Братчук повідомив, скільки ракетоносіїв РФ сьогодні у Чорному морі
Скільки ракетних ударів завдала РФ по Україні за рік війни: шокуючі цифри
Скільки ракетних ударів завдала РФ по Україні за рік війни: шокуючі цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
26K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
26K
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
26K
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
22K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
16K
Звернення монахів Лаври: РНБО прокоментувала відео

Новини

Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
Вчора, 23:14
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
Вчора, 22:24
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Вчора, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту