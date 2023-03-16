В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 09:06 оголошена масштабна повітряна тривога. На білоруському аеродромі «Мачулищі» злетів російський МіГ-31К.

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Як повідомлялося, сьогодні ЗСУ фіксують нетипову активність російських кораблів у Чорному морі.

Триває 386-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.