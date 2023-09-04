В Україні була оголошена масштабна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 13:30 оголошена тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт Міг-31К. Ракетна небезпека була оголошена по всій території країни. Станом на 14:12 тривогу скасовано.

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Триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.