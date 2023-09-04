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Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили позиції окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуація на фронті станом на ранок 4 вересня

Триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 вересня.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Грем’яч, Блешня Чернігівської області, Ворожба, Мезенівка, Кіндратівка, Уланове Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вільхуватка, Гатище, Бударки, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещинлі Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Білої Гори, Озарянівки, Курдюмівки, Північного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Тихонівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Північне, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невельське, Карлівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Сєверне, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах, серед них Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Червоне, Чарівне, П’ятихатки, Гуляйпільське, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Антонівки, Миколаївки та Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Микільське, Дмитрівка, Миколаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Удари ЗСУ по ворожих позиціях

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях та зенітно-ракетний комплекс противника.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ

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