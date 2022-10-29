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У Кемерово жінка підпалила військкомат (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Кемерово жінка підпалила військкомат (відео)
За підпал військкомату жінку затримали
фото з відкритих джерел

Росіянка кинула пляшку із запальною сумішшю у будівлю установи

У російському місті Кемерово за підпал військкомату затримали 59-річну місцеву мешканку.

Інженер місцевої будівельної компанії Олена Шарова кинула пляшку із запальною сумішшю у будівлю установи.

Вогонь розгорівся перед входом до військкомату, його швидко загасили.

Нагадаємо, у Росії поодинокі громадяни наважуються виказати своє ставлення до політики Кремля та його господаря-диктатора Володимира Путіна. Наприклад, жінка на інвалідному візкові в Єкатеринбурзі виїхала на вулицю з плакатом проти війни.

Також у Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа. 

Цікаво, що це вже друга спроба підпалу щолкінського військкомату. У травні було скоєно напад на його ж сусідню будівлю.

 

 

Теги: відео жінка

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