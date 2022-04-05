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    Події в Україні

    Зі знищеного окупантами харківського екопарку вдалося вивезти хижаків

    Снаряди влучили у вольєри тварин - Зі знищеного окупантами харківського екопарку вдалося вивезти хижаків
    Снаряди влучили у вольєри тварин
    фото: скріншот із відео

    Допомогу харківському екопарку запронували українці та іноземці

    Незважаючи на обстріли окупантів, почалася евакуація тварин із території харківського екопарку. Про це повідомив власник парку, бізнесмен Олександр Фельдман.

    «Ми вже почали вивозити з території екопарку великих хижаків! Незважаючи на те, що знову були обстріли, евакуювали чотирьох тварин – двох левів, ягуара та пантеру», - написав він у Facebook.

    За його словами, складна ситуація викликала неймовірний відгук в Україні та за її межами. Свою допомогу запропонувала велика кількість харків'ян, киян, одеситів, дніпрян, представників багатьох інших міст та країн.

    «До нас уже їде транспорт, їдуть необхідні клітки, їдуть люди, які не бояться вивозити тварин з зони, що обстрілюється, наших вихованців готові приймати в багатьох місцях», - повідомив Фельдаман.

    Як повідомлялося, в Харкові окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Деяких тварин вдалося вивезти, але деякі залишаються у зруйнованих вольєрах, що загрожує життю харків'ян. Фельдман повідомляв, що якщо тварин не вдасться вивезти, то їх доведеться приспати.

    Раніше повідомлялося, що з екопарку у Харкові врятували кенгуру.

    Також окупанти обстріляли еко-парк «Ясногородка»: загинули тварини.

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    Теги: Харків росія окупанти війна тварини Україна окупація #stoprussia
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    Зі знищеного окупантами харківського екопарку вдалося вивезти хижаків