Росія почала воювати з українськими біженцями

Прокремлівські Telegram-канали розповсюджують брудні вигадки про вимушених переселенців з України

Telegram-канали з прокремлівського пулу намагаються виставити біженців із України нахабними і невдячними. Крім цього, стверджується, що африканських біженців нібито залишають без пільг і викидають на вулицю, щоби звільнити місце для українських. Про це свідчать дані моніторингу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Канали розповсюджують сумнівні історії про те, як в Латвії біженка з України почала обурюватися, що їй не подобається номер та обслуговування: не дали халат і вершки до кави. Буцімто про це розповідає власниця тризіркового готелю.

Або про те, що українські біженці в Швейцарії обурюються тим, що їм доводиться спати на дивані.

Нагадаємо, за даними Міжнародної організації з міграції ООН, з 24 лютого приблизно 10 млн українців стали вимушеними переселенцями.

Багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

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