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Національний військовий меморіальний цвинтар з'явиться в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Національний військовий меморіальний цвинтар з'явиться в Україні
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фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення військового цвинтаря

Сьогодні, 4 жовтня, уряд Української держави ухвалив рішення створити у країні військовий цвинтар. Про це 4 жовтня у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Дано дозвіл Міністерству у справах ветеранів утворити у сфері його управління державну установу «Національний військовий меморіальний цвинтар», – повідомив чиновник.

Для того, щоб вжити необхідних заходів для забезпечення діяльності державного цвинтаря, Мінветеранів мають термін у два місяці.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії.

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Теги: цвинтар війна

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