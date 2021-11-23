На Київ суне снігопад
У Києві засніжить до вечора
У вівторок, 23 листопада, у Києві випаде сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«Дорогі кияни та мешканці навколишні! Сьогодні ввечері, а десь й раніше, йтиме сніг!» – написала вона.
Діденко попередила, що сніг, окрім красивої картинки, може ускладнити непросту щоденну ситуацію на наших дорогах.
«Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок», – порадила синоптикиня.
Як повідомлялося, до Києва йде похолодання. 23 листопада у столиці можливі дощ і мокрий сніг.
«Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.