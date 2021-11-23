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    На Київ суне снігопад

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    Снігопад очікується в Києві 23 листопада - На Київ суне снігопад
    Снігопад очікується в Києві 23 листопада
    фото з відкритих джерел

    У Києві засніжить до вечора

    У вівторок, 23 листопада, у Києві випаде сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Дорогі кияни та мешканці навколишні! Сьогодні ввечері, а десь й раніше, йтиме сніг!» – написала вона.

    Синоптична карта з прогнозом на 23 листопада
    Синоптична карта з прогнозом на 23 листопада

    Діденко попередила, що сніг, окрім красивої картинки, може ускладнити непросту щоденну ситуацію на наших дорогах.

    «Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок», – порадила синоптикиня.

    Як повідомлялося, до Києва йде похолодання. 23 листопада у столиці можливі дощ і мокрий сніг.

    «Київавтодор» запевняє, що його підприємства повністю готові до зимового утримання доріг. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Окрім того, наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.

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    Теги: прогноз погоди Київ Київавтодор кияни снігопад Наталка Діденко
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    На Київ суне снігопад